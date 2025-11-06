Віткофф побачив "прогрес" у завершенні війни в Україні: треба вирішити після Гази

Сполучені Штати вважають війну між Україною та РФ однією з найважливіших для вирішення. Вашингтон переконаний, що йому вдасться це зробити.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпосланник президента США Стів Віткофф на Американському бізнес-форумі в Маямі.
Він наголосив, що у врегулюванні війни в Україні є певний прогрес і додав, що цей конфлікт "потрібно вирішити наступним" після Гази.
"Нам належить виконати велику роботу щодо протоколів безпеки для України. Технічні команди повинні провести безліч обговорень на низовому рівні, перш ніж до них приступлять керівники", - сказав спецпосланник Трампа.
За його словами, американський лідер "постійно стежить" за темою врегулювання війни в Україні.
Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп розповів, що російський диктатор Володимир Путін два тижні тому звертався до нього по допомогу із врегулюванням війни в Україні.
За словами Трампа, під час телефонної розмови диктатор сказав йому, що намагається закінчити війну вже 10 років, проте йому не вдається цього зробити.
Зазначимо, що Трамп нещодавно заявив, що війну в Україні можливо врегулювати у короткі строки - приблизно за кілька місяців. На питання журналіста про те, чи є можливість завершити війну за "пару місяців" президент США відповів ствердно.
Американський президент також вважає, що країна-агресорка прагне відновлення контактів із Вашингтоном.
Крім того, Трамп заявляв, що йому вдалося завершити вісім воєн. Він висловив упевненість в тому, що війна між Україною і РФ "стане дев’ятою", яку він зможе врегулювати.