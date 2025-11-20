Виткофф уговаривал Турцию и Германию "скоординировать усилия" по Украине

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сказал, что во время телефонного разговора с ним и главой МИД Турции Хаканом Фиданом Виткофф заявил, что нужно "координировать усилия" по прекращению войны в Украине.

Что именно имел Виткофф в виду, непонятно, поскольку переговоры между США и РФ по так называемому "мирному плану", который разрабатывал этот друг президента США Дональда Трампа, считаются "секретными" и "тайными". А Украина не участвовала в формировании этого "мирного плана" и не была проинформирована о деталях.

"Мы обсудили наши различные текущие усилия, направленные на прекращение агрессии России против Украины и, таким образом, наконец, неизмеримых человеческих страданий", - заявил Вадефуль, не став комментировать более подробно.