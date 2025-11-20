Виткофф уговаривал Турцию и Германию "скоординировать усилия" по Украине

В Германии заявили, что спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, заявил о необходимости координации между США и Европой в вопросе Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сказал, что во время телефонного разговора с ним и главой МИД Турции Хаканом Фиданом Виткофф заявил, что нужно "координировать усилия" по прекращению войны в Украине.
Что именно имел Виткофф в виду, непонятно, поскольку переговоры между США и РФ по так называемому "мирному плану", который разрабатывал этот друг президента США Дональда Трампа, считаются "секретными" и "тайными". А Украина не участвовала в формировании этого "мирного плана" и не была проинформирована о деталях.
"Мы обсудили наши различные текущие усилия, направленные на прекращение агрессии России против Украины и, таким образом, наконец, неизмеримых человеческих страданий", - заявил Вадефуль, не став комментировать более подробно.
Отметим, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект так называемого мирного плана, который, состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.
Кроме этих, есть еще два ключевых требования мирного плана США. Речь идет о снятии международных санкций, а также остановке процессов, которые документируют преступления россиян против мирного населения и инфраструктуры Украины. Автор плана - спецпосланник Трампа, бывший риелтор Стив Уиткофф; Трамп хорошо осведомлен об этом плане и поддерживает его.