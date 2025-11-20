ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп поддерживает разработанный Виткоффом план для Украины, - Белый дом

США, Четверг 20 ноября 2025 19:34
UA EN RU
Трамп поддерживает разработанный Виткоффом план для Украины, - Белый дом Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп хорошо осведомлен о плане, над которым работал его спецпосланник Стив Уиткофф. Разработка плана прекращения войны в Украине стала для Белого дома приоритетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Источник в Белом доме сказал изданию, что последний месяц администрация Трампа работала над детальным планом прекращения войны в Украине. Это подтвердила спикер администрации Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп с первого дня четко заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась, и он разочарован обеими сторонами из-за их отказа взять на себя обязательства по мирному соглашению", - заявила она.

Один из чиновников подтвердил, что Уиткофф "тихо работает над этим планом в течение месяца". При этом источник утверждает, что Уиткофф якобы собирает предложения от обеих сторон, на уступки должны будут пойти как Украина, так и Россия. А что касается Трампа, то он прекрасно обо всем осведомлен и поддерживает идеи Уиткоффа.

"Спецпредставитель Уиткофф тихо работает над этим планом в течение месяца, получая информацию как от украинцев, так и от россиян относительно того, какие условия являются приемлемыми для них для прекращения войны. Обе стороны должны будут пойти на уступки, не только Украина... Президент был проинформирован о плане и поддерживает его", - сказал источник.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский официально получил от Соединенных Штатов проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию. Зеленский сказал, что в ближайшее время обсудит этот план с Трампом.

Документ, по данным СМИ, состоит из 28 пунктов и фактически предусматривает капитуляцию Украины. В частности, от Киева требуют, чтобы он отказался от Донбасса, половины численности ВСУ и не только.

Издание Bloomberg 20 ноября сообщило о еще двух ключевых требованиях мирного плана США. Речь идет о снятии международных санкций, а также остановке процессов, которые документируют преступления россиян против мирного населения и инфраструктуры Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Украина Дональд Трамп Стив Уиткофф
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте