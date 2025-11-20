Трамп поддерживает разработанный Виткоффом план для Украины, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп хорошо осведомлен о плане, над которым работал его спецпосланник Стив Уиткофф. Разработка плана прекращения войны в Украине стала для Белого дома приоритетом.

Источник в Белом доме сказал изданию, что последний месяц администрация Трампа работала над детальным планом прекращения войны в Украине. Это подтвердила спикер администрации Кэролайн Ливитт.

"Президент Трамп с первого дня четко заявил, что хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась, и он разочарован обеими сторонами из-за их отказа взять на себя обязательства по мирному соглашению", - заявила она.

Один из чиновников подтвердил, что Уиткофф "тихо работает над этим планом в течение месяца". При этом источник утверждает, что Уиткофф якобы собирает предложения от обеих сторон, на уступки должны будут пойти как Украина, так и Россия. А что касается Трампа, то он прекрасно обо всем осведомлен и поддерживает идеи Уиткоффа.

