Зеленский завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, до этого они съездят в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Перед этим американские представители отправятся на переговоры в Россию.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram -канал.

По словам президента, после переговоров украинской, американской и российской сторон в Абу-Даби делегация США отправится в Россию.

Сразу после этого состоится очередная координация позиций между Киевом и Вашингтоном.

"Далее американские представители едут в Россию и после этого разговора еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается скорейшее завершение войны достойным миром.

Для этого США должны иметь сильную позицию и влиять на Россию, чтобы заставить закончить войну. Также Киев настаивает на обязательном участии Европы на всех этапах дипломатии.

Также Зеленский отметил, что во время предыдущих встреч в Абу-Даби стороны уже добились важных результатов.

Обмен пленными. Достигнута гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена.

Гарантия безопасности. Участники обсудили взгляды на будущую архитектуру безопасности. Украина настаивает, что первым шагом должно стать завершение войны и предоставление надежных гарантий.

Более широкие форматы. Стороны обсудили дальнейшую дипломатическую работу по привлечению европейских партнеров.