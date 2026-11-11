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Зеленский завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, до этого они съездят в РФ

15:38 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Зеленский завтра встретится с Уиткоффом и Кушнером, до этого они съездят в РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
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Президент Украины Владимир Зеленский завтра проведет встречу со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Перед этим американские представители отправятся на переговоры в Россию.

Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

По словам президента, после переговоров украинской, американской и российской сторон в Абу-Даби делегация США отправится в Россию.

Сразу после этого состоится очередная координация позиций между Киевом и Вашингтоном.

"Далее американские представители едут в Россию и после этого разговора еще раз скоординируем позиции и определим, какие следующие шаги возможны. Встречаемся с ними завтра в Дублине", - сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что главным приоритетом Украины остается скорейшее завершение войны достойным миром.

Для этого США должны иметь сильную позицию и влиять на Россию, чтобы заставить закончить войну. Также Киев настаивает на обязательном участии Европы на всех этапах дипломатии.

Также Зеленский отметил, что во время предыдущих встреч в Абу-Даби стороны уже добились важных результатов.

Обмен пленными. Достигнута гуманитарная договоренность о подготовке нового обмена.

Гарантия безопасности. Участники обсудили взгляды на будущую архитектуру безопасности. Украина настаивает, что первым шагом должно стать завершение войны и предоставление надежных гарантий.

Более широкие форматы. Стороны обсудили дальнейшую дипломатическую работу по привлечению европейских партнеров.

Напомним, что зять президента США Джаред Кушнер высказался о возможной встрече Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Он отметил, что переговоры между президентом Украины и российским диктатором по завершению войны были бы хорошим шагом.

В то же время сам глава государства рассказал о ходе диалога.

В частности, Владимир Зеленский рассказал о вбросах делегации РФ на переговорах в Абу-Даби.

По словам президента, российские представители заявляли о вымышленных успехах на фронте, не имеющих ничего общего с реальностью, ведь Путин живет в собственной искаженной реальности.

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