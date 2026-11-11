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США хотят видеть Европу на переговорах: Кушнер объяснил, что мешает

14:16 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
США хотят видеть Европу на переговорах: Кушнер объяснил, что мешает Фото: спецпредставитель президента США Джаред Кушнер (Getty Images)
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Европа должна быть полноценным участником переговоров по завершению войны в Украине. В то же время, европейским странам необходимо согласовать общую позицию, чтобы эффективно представлять свои интересы за столом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление специального представителя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера во время пресс-конференции по итогам встреч в Абу-Даби.

Отвечая на вопрос об участии европейцев в переговорном процессе, Кушнер отметил, что для них было бы важным достижением договориться о едином представителе. По его мнению, эта задача может оказаться более сложной, чем убедить Россию присоединить Европу к переговорам.

"Если бы европейцы смогли определить одного человека для переговоров, это было бы большим достижением, чем убедить россиян вовлечь Европу в переговоры. Европа - очень разнообразная смесь разных людей, взглядов, интересов", - сказал он.

В то же время Кушнер подчеркнул, что присутствие представителей ЕС и НАТО на встречах в Абу-Даби было важным и полезным. Он подчеркнул, что европейские страны должны быть вовлечены в переговорный процесс.

"Мы сказали россиянам, что у них могут быть свои пожелания и страхи, которые можно обсуждать на переговорах, но мы сказали им: вам нужно принимать деэскалационные меры и выдвигать предложения также, если вы хотите, чтобы Европа должным образом получала их. Сейчас между сторонами нет доверия, и это ожидаемо после такого конфликта, как он", - пояснил он.

Кушнер выразил надежду, что следующая встреча в Москве с участием его и Стива Виткоффа позволит продвинуться в переговорах.

"Я надеюсь, что завтра в Москве Стив и у нас будет успех, Путин благословит это, и мы сможем достичь большего прогресса", - сказал представитель Трампа.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби состоялся второй день переговоров Украины, США и России по урегулированию войны.

По их итогам украинская и российская стороны договорились о масштабном обмене военнопленными.

На следующий день, 12 ноября,специальные представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

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