Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Украиной и Ираном, - Axios

Четверг 19 февраля 2026 00:18
UA EN RU
Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Украиной и Ираном, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу о результатах переговоров по Украине и Ирану в Женеве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в сети Х.

"Президент Трамп встретился сегодня со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и был проинформирован о ядерных переговорах с Ираном, переговорах между Россией и Украиной и заседании Совета мира в Газе, которое состоится завтра, по словам официальных лиц США", - написал журналист.

Переговоры в Женеве

Напомним, 18 февраля в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Украиной, США и РФ по завершению войны. Диалог продолжался в течение двух суток.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, пока рано говорить более подробно о результатах переговоров, пока украинские переговорщики не вернулись в Киев. Однако из того, что он услышал по телефону, понятно: в военном направлении есть прогресс - это касается, в частности, мониторинга прекращения огня, который будет контролировать Вашингтон. Это и есть позитивный сигнал.

Однако политическая сторона переговоров сложная - россияне до сих пор настаивают на полном выводе войск из Донецкой области; проблемным также является вопрос Запорожской АЭС, которую Москва полностью хочет контролировать.

В Белом доме увидели прогресс в переговорах между Украиной и РФ при посредничестве США и добавили, что стороны договорились работать дальше. Продолжение диалога ожидается примерно через две недели.

РБК-Украина также писало о переговорах в Женеве. Согласно информации источников, назначение Кремлем Владимира Мединского главой российской делегации может говорить о следующем: или же Москва хочет затянуть процесс, или таким образом пытается донести более ультимативное выдвижение своих условий.

Как известно, США 18 февраля также провели переговоры с иранской стороной, с которой Вашингтон сейчас находится на грани войны.

