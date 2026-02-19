ua en ru
Віткофф та Кушнер доповіли Трампу про результати переговорів з Україною та Іраном, - Axios

Четвер 19 лютого 2026 00:18
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер доповіли Дональду Трампу про результати переговорів щодо України та Ірану в Женеві.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив журналіст Axios Барак Равід в мережі Х.

"Президент Трамп зустрівся сьогодні зі своїми радниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером і був проінформований про ядерні переговори з Іраном, переговори між Росією та Україною та засідання Ради миру в Газі, яке відбудеться завтра, за словами офіційних осіб США", - написав журналіст.

Переговори в Женеві

Нагадаємо, 18 лютого в Женеві завершився черговий раунд переговорів між Україною, США та РФ щодо завершення війни. Діалог тривав протягом двох діб.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, наразі рано говорити більш детально про результати перемовин, поки українські переговірники не повернулись до Києва. Однак з того, що він почув телефоном, зрозуміло: у військовому напрямку є прогрес - це стосується, зокрема, моніторингу припинення вогню, що буде контролювати Вашингтон. Це і є позитивний сигнал.

Однак політична сторона переговорів складна - росіяни досі наполягають на повному виведенню військ з Донецької області; проблемним також є питання Запорізької АЕС, яку Москва повінстю хоче контролювати.

У Білому домі побачили прогрес у переговорах між Україною та РФ за посередництвом США і додали, що сторони домовились працювати далі. Продовженя діалогу очікується приблизно за два тижні.

РБК-Україна також писало про переговори у Женеві. Згідно з інформацією джерел, призначення Кремлем Володимира Мединського главою російської делегації може говорити про наступне: або ж Москва хоче затягнути процес, або таким чином намагається донести більш ультимативне висунення своїх умов.

Як відомо, США 18 лютого також провели переговори з іранською стороною, з якою Вашингтон наразі перебуває на грані війни.

