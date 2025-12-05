Не Уиткофф. У Путина заявили, кто будет играть ключевую роль в написании мирного плана

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. Документ разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.

Первоначальный вариант плана насчитывал 28 пунктов, но некоторые из них были очень выгодны России. В связи с этим делегации США и Украины провели встречи в Женеве и Майами, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Во вторник, 2 декабря, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором и обсудить уже обновленный документ.

После 5-часовых переговоров к СМИ вышел помощник Путина Юрий Ушаков. Он заявил, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше.

Его слова были восприняты, как отказ от американского предложения. Однако на следующий день пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что это не так.

Через несколько дней на эту тему высказался и сам Путин. Он сказал, что отклонил часть мирных предложений и проинформировал, что теперь документ насчитывает 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". Хотя до переговоров была информация, что документ после консультаций с Украиной сократился до 19-20 пунктов.

Издание NYT уточнило, что один из "пакетов" касается украинского суверенитета. В частности, ограничения численности ВСУ и дальности ракет. Другие пакеты - уже о территориальных уступках, экономическом сотрудничестве США и РФ после войны, а также более широких вопросах безопасности Европы.