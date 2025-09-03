ua en ru
Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "коалиции решительных", - СМИ

Среда 03 сентября 2025 20:58
Уиткофф прибыл в Париж накануне встречи "коалиции решительных", - СМИ
Автор: Татьяна Степанова

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в среду, 3 сентября, прибыл в Париж. Вероятно, он примет участие во встрече "коалиции решительных".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Devdiscourse.

Как сообщает издание со ссылкой на дипломатические источники, прибытие Уиткоффа подогревает слухи о его возможном участии в "решающей встрече со странами, которые объединились, чтобы поддержать Украину против российской агрессии".

В то же время пока неизвестно, будет ли спецпредставитель президента США участвовать в заседании "коалиции решительных".

При этом ожидается, что Уиткофф проведет переговоры с украинской делегацией.

Встреча "коалиции решительных"

Напомним, завтра, 4 сентября, в Париже состоится встреча "коалиции решительных". Лидеры ряда европейских стран соберутся по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Среди них - канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Украины Владимир Зеленский также примет участие во встрече, которая состоится в гибридном формате.

Как известно, Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.

В то же время президента США Дональда Трампа могут пригласить присоединиться к встрече "коалиции решительных" дистанционно.

Также сообщалось, что Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с Трампом после встречи "коалиции решительных".

