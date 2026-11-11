В Кремле рассказали, когда Путин встретится с посланниками Трампа
Встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным состоится завтра в первой половине дня.
Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"В первой половине дня", - ответил он на вопрос о времени встречи.
Ушаков добавил, что с точки зрения протокола встреча состоится "как обычно".
Напомним, Джаред Кушнер прокомментировал возможность проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
По его словам, переговоры между лидерами двух стран по завершению войны стали бы положительным шагом.
Отметим, завтра Зеленский встретится со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. До этого американская делегация посетит Россию для проведения переговоров.