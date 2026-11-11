В Кремле рассказали, когда Путин встретится с посланниками Трампа

Встреча спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным состоится завтра в первой половине дня.

Об этом заявил помощник диктатора Юрий Ушаков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"В первой половине дня", - ответил он на вопрос о времени встречи.

Ушаков добавил, что с точки зрения протокола встреча состоится "как обычно".

Напомним, Джаред Кушнер прокомментировал возможность проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры между лидерами двух стран по завершению войны стали бы положительным шагом.