Дональд Трамп Война в Украине

Уиткофф доложит о встрече с Путиным представителям Украины и стран НАТО, - Axios

Фото: Стив Уиткофф, спецпредставитель президента США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует сегодня, 7 августа, провести видеоконференцию с чиновниками Украины и еще пяти стран. Он расскажет о своей встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Неназванные источники рассказали Axios, что в видеоконференции будут участвовать высокопоставленные чиновники Украины, Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Ожидается, что помимо встречи в Москве, Уиткофф также обсудит с ними дальнейшие планы, в том числе возможный саммит президента США Дональда Трампа и Путина.

По данным Axios, вчерашний разговор Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал замешательство в Киеве и других европейских столицах, поскольку теперь нет уверенности в том, что США введут против России новые санкции, как обещал американский лидер. 

При этом, по данным издания, неназванные украинские официальные лица заявляют, что предложение Путина о встрече с Трампом является для диктатора способом попытаться достичь соглашения с США напрямую, без участия Украины или европейских государств. 

Встреча Уиткоффа с Путиным

Напомним, вчера, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал такую встречу как успешную.

При этом президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что Россия теперь может быть больше настроена на перемирие с Украиной.

