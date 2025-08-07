Віткофф доповість про зустріч із Путіним представникам України та країн НАТО, - Axios

Неназвані джерела розповіли Axios, що у відеоконференції братимуть участь високопосадовці України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

Очікується, що крім зустрічі в Москві, Віткофф також обговорить із ними подальші плани, зокрема можливий саміт президента США Дональда Трампа і Путіна.

За даними Axios, вчорашня розмова Трампа з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським викликала збентеження в Києві та інших європейських столицях, оскільки тепер немає впевненості в тому, що США запровадять проти Росії нові санкції, як обіцяв американський лідер.

Водночас, за даними видання, неназвані українські офіційні особи заявляють, що пропозиція Путіна про зустріч із Трампом є для диктатора способом спробувати досягти угоди зі США напряму, без участі України або європейських держав.