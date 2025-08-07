Віткофф доповість про зустріч із Путіним представникам України та країн НАТО, - Axios

Спецпредставник президента США Стів Віткофф планує сьогодні, 7 серпня, провести відеоконференцію з чиновниками України та ще п'яти країн. Він розповість про свою зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Неназвані джерела розповіли Axios, що у відеоконференції братимуть участь високопосадовці України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
Очікується, що крім зустрічі в Москві, Віткофф також обговорить із ними подальші плани, зокрема можливий саміт президента США Дональда Трампа і Путіна.
За даними Axios, вчорашня розмова Трампа з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським викликала збентеження в Києві та інших європейських столицях, оскільки тепер немає впевненості в тому, що США запровадять проти Росії нові санкції, як обіцяв американський лідер.
Водночас, за даними видання, неназвані українські офіційні особи заявляють, що пропозиція Путіна про зустріч із Трампом є для диктатора способом спробувати досягти угоди зі США напряму, без участі України або європейських держав.
Нагадаємо, вчора, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним.
Президент США Дональд Трамп охарактеризував таку зустріч як успішну.
При цьому президент України Володимир Зеленський не виключив, що Росія тепер може бути більше налаштована на перемир'я з Україною.