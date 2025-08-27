RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Уиткофф анонсировал встречу с представителями Украины в Нью-Йорке

Фото: спецпредставитель президента США Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф на этой неделе проведет встречу с представителями Украины. Стороны обсудят следующий этап завершения войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в интервью Fox News.

Он отметил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке и назвал это важным фактором.

"Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу (президентов Украины и России. - ред.)", - сказал Уиткофф.

Мирные переговоры

16 августа на Аляске состоялась встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидеры предварительно обсудили возможные сценарии завершения войны в Украине.

18 августа в Белом доме Трамп провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и рядом лидеров стран ЕС.

По итогам встречи, президент США позвонил в Москву и сообщил о начале подготовки двухстороннего саммита лидеров.

По словам Зеленского, на этой неделе украинская сторона проведет серию встреч с американскими партнерами, во время которых планируется наработать базовый план гарантий безопасности.

Ранее Уиткофф заявил, что США рассчитывают закончить войну в Украине и на Ближнем Востоке до конца этого года.

