Уиткофф анонсировал встречу с представителями Украины в Нью-Йорке

Он отметил, что на этой неделе встретится с представителями Украины в Нью-Йорке и назвал это важным фактором.

"Это важный сигнал. Мы ежедневно общаемся с россиянами. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть двустороннюю встречу (президентов Украины и России. - ред.)", - сказал Уиткофф.