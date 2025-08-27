Віткофф анонсував зустріч з представниками України в Нью-Йорку

Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф цього тижня проведе зустріч з представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф в інтерв'ю Fox News.
Він зазначив, що цього тижня зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку та назвав це важливим фактором.
"Це важливий сигнал. Ми щодня спілкуємося з росіянами. Я думаю, що скоро ми зможемо побачити двосторонню зустріч (президентів України та Росії. - ред.)", - сказав Віткофф.
16 серпня на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери попередньо обговорили ймовірні сценарії завершення війни в Україні.
18 серпня у Білому домі Трамп провів переговори з українським лідером Володимиром Зеленським і низкою лідерів країн ЄС.
За підсумками зустрічі, президент США зателефонував у Москву та повідомив про початок підготовки двостороннього саміту лідерів.
За словами Зеленського, цього тижня українська сторона проведе серію зустрічей з американськими партнерами, під час яких планується напрацювати базовий план гарантій безпеки.
Раніше Віткофф заявив, що США розраховують закінчити війну в Україні та на Близькому Сході до кінця цього року.