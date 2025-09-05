Утечка изображений показала неожиданный дизайн Galaxy S26 в стиле iPhone 17 (фото)

В сети появились новые утечки серии Galaxy S26, и, судя по снимкам, Samsung готовит сразу два важных изменения: внедрение магнитов Qi2 и дизайн, схожий с ожидаемым iPhone 17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал 9to5Google .

Что известно

По слухам, линейка Galaxy S26 будет включать три модели: базовый Galaxy S26 Pro, топовый Galaxy S26 Ultra и промежуточный Galaxy S26 Edge, который заменит версию Galaxy S26+.

Снимки макетов, опубликованные инсайдером Сонни Диксоном, демонстрируют предполагаемый дизайн новинок. Galaxy S26 Pro и Galaxy S26 Ultra внешне похожи на предшественников из серии S25, но получили новый блок камер, напоминающий недавно показанный в Galaxy Z Fold 7.

Третье устройство на изображении предположительно является Galaxy S26 Edge (фото: X/ @Sonny Dickson)

Особое внимание привлекает круглое отверстие на задней панели - вероятно, это место для катушки беспроводной зарядки и намек на использование магнитов Qi2.

Galaxy S26 Edge выглядит совсем иначе. Вместо привычного модуля камеры компания использовала блок, растянутый на всю ширину задней панели, что сильно напоминает предполагаемый дизайн iPhone 17.

Такой шаг не вызывает удивления, поскольку Edge задумывался как ответ на iPhone 17 Air и должен был подчеркнуть конкуренцию с Apple.