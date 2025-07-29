Samsung Galaxy Fold 7 протестировали на прочность: результат удивил экспертов

С выходом Samsung Galaxy Fold 7 устройство прошло серию тестов на прочность - его проверили на устойчивость к царапинам, воздействию пыли, нагреву и механическим нагрузкам, включая изгиб. Такие испытания стали стандартной практикой для оценки надежности современных смартфонов, особенно складных моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал 9to5Google .

Репутация прошлых моделей вызвала опасения к новинке

Исторически у складных устройств, в том числе и у предыдущих моделей Samsung, не самая лучшая репутация в плане надежности. В прошлом году Galaxy Z Fold 6 страдал от проблем с попаданием пыли в шарнирный механизм, а во время разборки и вовсе воспламенился.

Новинка - Galaxy Z Fold 7 - стала тоньше и легче, получила обновленные материалы задней крышки, но не улучшила свои рейтинги влагозащиты и пылестойкости (по-прежнему IP48). Это создавало опасения, что устройство снова провалит проверку на прочность.

Что показал тест

Несмотря на опасения, катастрофа не произошла. Внешний дисплей (6,5 дюйма) начал царапаться на уровне 6 по шкале Мооса, что соответствует стандартным показателям.

Внутренний экран оказался гораздо более уязвим - он поддается даже ногтю.

Алюминиевая рамка легко царапается при контакте с острыми предметами, но в целом устойчива к типичному механическому воздействию.

Обе OLED-панели получили необратимые повреждения при нагреве (контакт с открытым пламенем). Это типично для подобных тестов.

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Главные испытания для складных смартфонов

Самые сложные этапы - это проверка на засорение пылью и тест на изгиб.

Во время эксперимента внутренние и внешние части устройства были засыпаны пылью, а шарнир несколько раз складывали и раскрывали. Несмотря на это, Galaxy Z Fold 7 сохранил работоспособность, и шарнир не издавал скрежета, как это было у Fold 6.

Самым напряженным моментом стал тест на изгиб корпуса. При толщине в 8,9 мм (а по некоторым данным - даже меньше) устройство выглядело уязвимым. Однако даже при двойном максимальном усилии со стороны автора видео, смартфон не сломался.

Стеклянная задняя панель начала немного отходить от корпуса при втором нажатии, но вернулась на место, как только давление было снято.

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Что это значит

Результаты теста говорят о серьезной инженерной работе Samsung. За 2 000 долларов пользователь получает не просто складной флагман, но и устройство, которое по уровню прочности все ближе к обычным смартфонам.

Да, внутренняя поверхность экрана все еще остается уязвимой, но в остальном Galaxy Z Fold 7 демонстрирует заметный прогресс по сравнению с первыми поколениями, начиная с Galaxy Fold 2019 года.