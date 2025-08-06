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Samsung отключает обновления для популярных моделей: какие смартфоны под угрозой

Среда 06 августа 2025 17:05
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Samsung отключает обновления для популярных моделей: какие смартфоны под угрозой Эти смартфоны Samsung больше не получат обновлений (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Samsung обновила свою официальную страницу поддержки и исключила из списка обновлений четыре модели смартфонов, выпущенные в 2021 году. Согласно плану обновлений на 2025 год, эти устройства больше не будут получать ни системные апдейты, ни обновления безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Sammy Fans.

Какие модели остались без поддержки

Речь идет о следующих смартфонах среднего сегмента:

  • Galaxy A22
  • Galaxy F22
  • Galaxy M32
  • Galaxy M42 5G

Все эти модели получили стандартную для Samsung политику поддержки - два крупных обновления Android и четыре года патчей безопасности. Теперь срок поддержки официально завершен.

Что это значит для пользователей

Если вы пользуетесь одним из указанных устройств, телефон продолжит работать, однако с августа 2025 года он больше не будет получать обновления системы безопасности. Это делает его потенциально уязвимым для киберугроз.

Samsung рекомендует владельцам таких устройств перейти на более современные модели. В новых смартфонах 2025 года компания предлагает улучшенное "железо", расширенные ИИ-возможности и продолжительную поддержку.

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