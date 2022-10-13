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Утечка на нефтепроводе "Дружба": премьер Польши заявил, что "следы указывают на Кремль"

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

За аварией на нефтепроводе "Дружба" могут стоять российские интересы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио", об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он не выдвинул прямых обвинений в чью-либо сторону, но упомянул, что "многие следы указывают на Кремль".

Моравецкий подчеркнул, что любые предположения будут подтверждены только по окончании расследования причин аварии.

Он сказал, что пока не установлено, была ли она вызвана диверсией или случайным повреждением.

Напомним, что Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода "Дружба" в среду, 12 октября.

Позже в Польше заявили, что утечка на нефтепроводе "Дружба" не связана с диверсией.

Россия заявила, что утечка на одной из линий нефтепровода "Дружба" была технологической неисправностью.

Также в Сербии назвали свою версию аварии на нефтепроводе "Дружба". Утечку на нефтепроводе назвали "энергетической войной".

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