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На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: как подготовиться к непогоде

Среда 25 июня 2025 15:36
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На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: как подготовиться к непогоде На Киев и область надвигается непогода (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей и гостей Киева и Киевской области о приближении опасных метеорологических явлений. Тем временем в КГГА дали советы - как подготовиться и вести себя во время непогоды.

Подробнее о приближающейся к столичному региону непогоде, а также советах специалистов и полезных "аварийных" контактах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории Киевской области и города Киева ожидаются:

  • утром четверга, 26 июня;
  • днем четверга, 26 июня.

Речь идет о сильных порывах северо-западного ветра - 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

В целом же в течение следующих суток погода в столичном регионе ожидается с переменной облачностью:

  • ночью - кратковременный дождь;
  • днем - без осадков.

Температура воздуха:

  • по области - 12-17°C ночью и 19-24°C днем;
  • в Киеве - 15-17°C ночью и 21-23°C днем.

На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: как подготовиться к непогодеПрогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как подготовиться к непогоде: рекомендации КГГА

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан.

Так, во время сильного ветра необходимо:

  • плотно закрыть все окна;
  • убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи или деревьев;
  • водителям - не парковать под ними (или рядом с ними) транспортные средства.

В случае необходимости эксперты советуют украинцам спрятаться в ближайшем:

  • помещении;
  • естественном укрытии.

Куда звонить, если упало дерево или есть другие повреждения

В завершение в КГГА поделились рядом важных контактов - куда можно звонить в случае той или иной аварийной ситуации:

  • если упало дерево или сломались ветви - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" - (044) 272-40-18;
  • когда падение деревьев и веток угрожает жизни - к спасателям - 101 или (044) 430-37-13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения");
  • при травмировании людей - в экстренную медицинскую помощь - 103;
  • в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) - (050) 387-35-42.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

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