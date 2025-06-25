На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: как подготовиться к непогоде
Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей и гостей Киева и Киевской области о приближении опасных метеорологических явлений. Тем временем в КГГА дали советы - как подготовиться и вести себя во время непогоды.
Подробнее о приближающейся к столичному региону непогоде, а также советах специалистов и полезных "аварийных" контактах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Чего ждать от погоды в Киеве и области
Согласно прогнозу УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по территории Киевской области и города Киева ожидаются:
- утром четверга, 26 июня;
- днем четверга, 26 июня.
Речь идет о сильных порывах северо-западного ветра - 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули в Укргидрометцентре.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
В целом же в течение следующих суток погода в столичном регионе ожидается с переменной облачностью:
- ночью - кратковременный дождь;
- днем - без осадков.
Температура воздуха:
- по области - 12-17°C ночью и 19-24°C днем;
- в Киеве - 15-17°C ночью и 21-23°C днем.
Прогноз погоды в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как подготовиться к непогоде: рекомендации КГГА
Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан.
Так, во время сильного ветра необходимо:
- плотно закрыть все окна;
- убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице - держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи или деревьев;
- водителям - не парковать под ними (или рядом с ними) транспортные средства.
В случае необходимости эксперты советуют украинцам спрятаться в ближайшем:
- помещении;
- естественном укрытии.
Куда звонить, если упало дерево или есть другие повреждения
В завершение в КГГА поделились рядом важных контактов - куда можно звонить в случае той или иной аварийной ситуации:
- если упало дерево или сломались ветви - в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой" - (044) 272-40-18;
- когда падение деревьев и веток угрожает жизни - к спасателям - 101 или (044) 430-37-13 (телефон коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения");
- при травмировании людей - в экстренную медицинскую помощь - 103;
- в случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков - в Центр организации дорожного движения (ЦОДД) - (050) 387-35-42.
Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.
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