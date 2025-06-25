На Киев и область надвигаются опасные метеоявления: как подготовиться к непогоде

Украинский гидрометеорологический центр предупредил жителей и гостей Киева и Киевской области о приближении опасных метеорологических явлений. Тем временем в КГГА дали советы - как подготовиться и вести себя во время непогоды.

Подробнее о приближающейся к столичному региону непогоде, а также советах специалистов и полезных "аварийных" контактах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

В завершение в КГГА поделились рядом важных контактов - куда можно звонить в случае той или иной аварийной ситуации:

Так, во время сильного ветра необходимо:

Учитывая такой прогноз погоды, в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) подготовили ряд рекомендаций для граждан .

В целом же в течение следующих суток погода в столичном регионе ожидается с переменной облачностью:

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению :

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с погодой в Украине в ближайшее время и правда ли, что июль начнется с жары.

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