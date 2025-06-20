Дожди и ветер отступают? Что принесет погода на следующей неделе и вернется ли жара
Сейчас на территорию Украины влияют северо-западные процессы - атмосферные фронты, которые перемещаются и несут неустойчивую погоду с кратковременными дождями и местами - грозами. Однако уже на следующей неделе ситуация изменится.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Что будет с погодой на следующей неделе и вернется ли жара
"Сейчас территория Украины продолжает находиться под влиянием северо-западных процессов. Поэтому атмосферные фронты, которые перемещаются с северо-запада, формируют такую вот неустойчивую погоду с кратковременными дождями. Днем во время атмосферного фронта местами могут поступать грозы", - рассказала эксперт.
Она объяснила, что вслед за атмосферными фронтами поступает прохладная воздушная масса с северных широт (прохладный воздух).
Кроме того, ощущение дискомфорта украинцам может добавлять порывистый северо-западный и западный ветер.
В то же время в течение выходных с запада начнет формироваться поле повышенного атмосферного давления (будет распространяться антициклон).
"То есть вот эти атмосферные фронты все же проходят", - отметила представительница УкрГМЦ.
Она сообщила, что уже с воскресенья (22 июня) на понедельник (23 июня), погоду в Украине будет формировать именно это поле повышенного атмосферного давления с запада.
"Поэтому уже будет немного легче", - добавила синоптик.
По ее словам, в понедельник оно распространится на большинство районов Правобережья. Поэтому и осадки там уже будут прекращаться.
Соответственно, прогрев воздуха в дневные часы также будет более интенсивным.
Если говорить о температурных показателях, то в течение ближайших дней:
- ночью будет оставаться 8-13°C (на побережье - до +17°C);
- днем завтра (в субботу, 21 июня) в большинстве регионов - 16-23°C;
- днем 22-23 июня (в воскресенье и в понедельник) несколько теплее - 19-24°C.
Самые высокие показатели, начиная с 22 и 23 числа, ожидаются на западе и юге Украины - в пределах 23-29°C.
"Пока что такой, какой-то жаркой погоды, не ожидаем. Разве что по южным областям уже может быть местами 30°C и немного выше на следующей неделе", - отметила Птуха.
Ночные температуры также несколько возрастут:
- в начале следующей недели - около 9-15°C;
- с середины следующей недели - уже в пределах 15-20°C.
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