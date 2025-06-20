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Дожди и ветер отступают? Что принесет погода на следующей неделе и вернется ли жара

Пятница 20 июня 2025 16:14
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Дожди и ветер отступают? Что принесет погода на следующей неделе и вернется ли жара Погода в Украине на следующей неделе изменится к лучшему (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Сейчас на территорию Украины влияют северо-западные процессы - атмосферные фронты, которые перемещаются и несут неустойчивую погоду с кратковременными дождями и местами - грозами. Однако уже на следующей неделе ситуация изменится.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Что будет с погодой на следующей неделе и вернется ли жара

"Сейчас территория Украины продолжает находиться под влиянием северо-западных процессов. Поэтому атмосферные фронты, которые перемещаются с северо-запада, формируют такую вот неустойчивую погоду с кратковременными дождями. Днем во время атмосферного фронта местами могут поступать грозы", - рассказала эксперт.

Она объяснила, что вслед за атмосферными фронтами поступает прохладная воздушная масса с северных широт (прохладный воздух).

Кроме того, ощущение дискомфорта украинцам может добавлять порывистый северо-западный и западный ветер.

В то же время в течение выходных с запада начнет формироваться поле повышенного атмосферного давления (будет распространяться антициклон).

"То есть вот эти атмосферные фронты все же проходят", - отметила представительница УкрГМЦ.

Она сообщила, что уже с воскресенья (22 июня) на понедельник (23 июня), погоду в Украине будет формировать именно это поле повышенного атмосферного давления с запада.

"Поэтому уже будет немного легче", - добавила синоптик.

По ее словам, в понедельник оно распространится на большинство районов Правобережья. Поэтому и осадки там уже будут прекращаться.

Соответственно, прогрев воздуха в дневные часы также будет более интенсивным.

Если говорить о температурных показателях, то в течение ближайших дней:

  • ночью будет оставаться 8-13°C (на побережье - до +17°C);
  • днем завтра (в субботу, 21 июня) в большинстве регионов - 16-23°C;
  • днем 22-23 июня (в воскресенье и в понедельник) несколько теплее - 19-24°C.

Самые высокие показатели, начиная с 22 и 23 числа, ожидаются на западе и юге Украины - в пределах 23-29°C.

"Пока что такой, какой-то жаркой погоды, не ожидаем. Разве что по южным областям уже может быть местами 30°C и немного выше на следующей неделе", - отметила Птуха.

Ночные температуры также несколько возрастут:

  • в начале следующей недели - около 9-15°C;
  • с середины следующей недели - уже в пределах 15-20°C.

Напомним, ранее мы рассказывали, как контрастный май этого года стал почти мировым рекордом и куда принес холодные аномалии.

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