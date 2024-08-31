Витамин D и дисбактериоз. Врач объяснила, какие лабораторные анализы не нужны

Когда пациенты обращаются к врачам с жалобами, одним из первых шагов по установлению диагноза являются лабораторные анализы. Некоторые исследования назначают часто, хотя они не несут важной информации.

Какие анализы не несут пользы для установления диагноза

Семейный врач пояснила, что некоторые лабораторные анализы используются в Украине, но на самом деле не несут никакой пользы или являются устаревшими и интересны исключительно с исторической точки зрения.

Она приводит примеры таких лабораторных исследований.

АСЛ-О (антистрептолизин-О) – иммунный маркер перенесенной стрептококковой инфекции.

Это лабораторный показатель того, что пациент болел инфекцией, вызванной стрептококком группы А, - чаще всего это стрептококковый тонзиллит (ангина), фарингит и скарлатина, отмечает врач. Входит в группу так называемых классических "ревмопроб" (это устаревшее название, поскольку специфических ревматологических анализов сотни) – АСЛ-О, СРБ и РФ.

"Традиционно назначается при жалобах на боли в суставах, но единственное ревматологическое заболевание, связанное с этим маркером, - это острая ревматическая лихорадка, известная среди немедиков как ревматизм. Сейчас это заболевание, к счастью, почти не встречается в Украине. Иногда врачи используют этот показатель, чтобы подтвердить сам факт стрептококковой инфекции ретроспективно (то есть в прошлом после самого заболевания)", - обращает внимание Александра Дугина.

Витамин D

"Сколько копий было сломано в дискуссиях ученых и врачей об обязательном скрининге на дефицит витамина Д (когда идет речь о скрининге, то подразумевается поиск определенной болезни у людей без жалоб)", - говорит семейный врач.

Она добавляет: последнее руководство о витамине Д содержит рекомендации о том, что не нужен скрининг среди всех людей. В то же время предлагается профилактический прием добавок витамина Д в дозе 600 Ед в день всем от 18 до 70 лет, а старше 70 лет – 800 Ед.

"Замечу, что есть болезни, например, тяжелая почечная недостаточность, когда определение уровня витамина Д – жизненно необходимо", - отмечает Александра Дугина.

Индекс инсулинорезистетности (HOMA)

На самом деле, таких индексов не один, но большинство лабораторий в Украине выполняет именно этот анализ, рассказывает врач. Это расчетный показатель на основе уровня инсулина крови.

"Вот здесь и возникает проблема: точный уровень гормона поджелудочной железы – инсулина – измерить возможно, но очень тяжело, и в обычных лабораториях практически невозможно. Ни в одном серьезном гайдлайне (руководство по вопросам диагностики и лечения) для врачей индексы инсулинорезистентности не упоминаются" , – замечает она.

Для того чтобы определить наличие инсулинорезистентности (нечувствительности к действию инсулина), нужны другие анализы, например, на глюкозу крови.

Фото: Некоторые анализы не несут полезной информации (freepik.com)

Анализ кала на дисбиоз/дисбактериоз

В кишечнике обитают триллионы микроорганизмов, от 500 до 1000 видов, рассказывает медик. Микрофлора разделяется на пристеночную (живущую в слое кишечной слизи) и микрофлору кишечного просвета, которая живет непосредственно в просвете кишечника.

"Последняя является транзитной, поскольку ее содержание постоянно меняется. Анализ кала на дисбиоз обнаруживает именно эту непостоянную, транзитную микрофлору, и к тому же включает в себя очень небольшой перечень микроорганизмов. Ценной информации, в отличие от посева на патогенную микрофлору, дать этот анализ не может" , – отмечает Александра Дугина.

Антитела к хеликобактерам пилори у взрослых людей.

Бактерия хеликобактер пилори живет на слизистой желудка и кишечника и способна вызвать язву и рак желудка, поэтому очень важно правильно ее найти в организме, объясняет семейный врач.

"Для этого есть золотой стандарт - дыхательный тест, или, в случае технической недоступности, определение антигена бактерии в кале. Антитела же используются для диагностики инфекции у детей. Также - ученые в эпидемиологических исследованиях для выявления степени распространенности хеликобактер", - отмечает Александра Дугина.

Врач отмечает: лучшие анализы – назначенные врачом, который может объяснить логику этого назначения.

"Она очень проста: если тактика лечения или дальнейшего диагностического поиска будет отличаться в зависимости от полученного результата, то анализ выполнять необходимо", - объясняет специалист.