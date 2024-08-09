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Могут ли лаборатории устанавливать "лимиты" на бесплатные анализы: объяснение НСЗУ

Киев, Украина, Пятница 09 августа 2024 06:30
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Могут ли лаборатории устанавливать "лимиты" на бесплатные анализы: объяснение НСЗУ Фото: Проведение анализов в лаборатории (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Некоторые частные лаборатории в Украине проводят бесплатные анализы по направлению от семейного врача. Такие учреждания подписали контракты с НСЗУ.

Могут ли лаборатории устанавливать "лимиты" на бесплатные анализы, РБК-Украина пояснили в Национальной службе здоровья Украины.

Некоторые частные лаборатории в Украине в этом году подписали контракты с НСЗУ и начали проводить анализы по направлению семейных врачей. Однако с течением времени появились жалобы, что лаборатории устанавливают лимиты на количество таких анализов и отказывают "бесплатным" пациентам.

В НСЗУ объясняют, что отдельного пакета исключительно лабораторных услуг в программе медицинских гарантий нет. Однако многие лабораторные услуги включены в пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Этот пакет, кроме лабораторных и инструментальных исследований, предусматривает предоставление консультативно-диагностической и лечебно-профилактической специализированной амбулаторной медицинской помощи и предоставление других медицинских услуг в соответствии со спецификациями.

"НСЗУ не ограничивает пациентов в получении медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Как и раньше, пациенты имеют возможность сделать лабораторные анализы бесплатно по направлению семейного или другого лечащего врача у любого поставщика медицинских услуг, имеющего договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", - отмечают в службе.

Поэтому, если пациенту безосновательно отказали в проведении бесплатных анализов, в НСЗУ рекомендуют обратиться в контакт-центр службы по номеру 16-77.

Узнать адрес и контакты учреждений, имеющих договор с НСЗУ, можно:

  • воспользовавшись онлайн-картой "Электронная карта мест предоставления услуг по программе медицинских гарантий";
  • или позвонив в контакт-центр НСЗУ, звонки бесплатные.

Напомним, мы писали, что делать, если человек не помнит, с каким семейным врачом заключил декларацию.

Также мы рассказывали, на что пациенты чаще всего жалуются в НСЗУ. Нередко поступали жалобы на разделение очередей для пациентов в частных лабораториях.

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