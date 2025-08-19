Кличко встретился с лидерами ЕС по поводу переговоров в Вашингтоне

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-встречи обсудил с лидерами ЕС переговоры в Вашингтоне и перспективы завершения войны в Украине, а также координацию действий партнеров для достижения успеха в этом процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Виталия Кличко.
Обсуждение состоялось на закрытом онлайн-саммите Европейской народной партии по инициативе главы ЕНП Манфреда Вебера.
Участие в онлайн-саммите ЕНП также приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европарламента Роберта Мецола, лидеры европейских партий-членов ЕНП.
"Обсуждали результаты переговоров в Вашингтоне и перспективы завершения войны в Украине, координацию действий партнеров по успешности этого процесса", - рассказал Виталий Кличко.
Во время выступления мэр Киева отметил, что одним из ключевых вопросов сегодня является получение Украиной реальных гарантий безопасности.
"Чтобы мир в нашем государстве был постоянным, а не временным. Потому что от этого зависит и безопасность Европы. Поэтому партнеры должны действовать более решительно, оперативно и эффективно. Чтобы остановить Путина. В этом плане важно усиление поддержки ВСУ, закрытие неба над Украиной, охрана ее морских границ", - написал Кличко.
Он подчеркнул, что сегодня важно единство всех партнеров вокруг Украины - и в поддержке, и в усилении санкций против России.
Напомним, вчера президенты Украины и США договорились в Вашингтоне о встрече Зеленского и Путина, где будут решаться вопросы обмена территорий и прекращения огня.
