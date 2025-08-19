RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Кличко встретился с лидерами ЕС по поводу переговоров в Вашингтоне

Фото: Виталий Кличко принял участие в онлайн-саммите с лидерами ЕС (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-встречи обсудил с лидерами ЕС переговоры в Вашингтоне и перспективы завершения войны в Украине, а также координацию действий партнеров для достижения успеха в этом процессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Виталия Кличко.

Обсуждение состоялось на закрытом онлайн-саммите Европейской народной партии по инициативе главы ЕНП Манфреда Вебера.

Участие в онлайн-саммите ЕНП также приняли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Европарламента Роберта Мецола, лидеры европейских партий-членов ЕНП.

"Обсуждали результаты переговоров в Вашингтоне и перспективы завершения войны в Украине, координацию действий партнеров по успешности этого процесса", - рассказал Виталий Кличко.

Во время выступления мэр Киева отметил, что одним из ключевых вопросов сегодня является получение Украиной реальных гарантий безопасности.

"Чтобы мир в нашем государстве был постоянным, а не временным. Потому что от этого зависит и безопасность Европы. Поэтому партнеры должны действовать более решительно, оперативно и эффективно. Чтобы остановить Путина. В этом плане важно усиление поддержки ВСУ, закрытие неба над Украиной, охрана ее морских границ", - написал Кличко.

Он подчеркнул, что сегодня важно единство всех партнеров вокруг Украины - и в поддержке, и в усилении санкций против России.

Напомним, вчера президенты Украины и США договорились в Вашингтоне о встрече Зеленского и Путина, где будут решаться вопросы обмена территорий и прекращения огня.

Больше о результатах переговоров в Белом доме можно прочесть в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзМирные переговорыВиталий КличкоУрсула фон дер Ляйен