Кличко зустрівся з лідерами ЄС щодо перемовин у Вашингтоні

Обговорення відбулося на закритому онлайн-саміті Європейської народної партії за ініціативи голови ЄНП Манфреда Вебера.

Участь в онлайн-саміті ЄНП також взяли голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європарламенту Роберта Мецола, лідери європейських партій-членів ЄНП.

"Обговорювали результати переговорів у Вашингтоні та перспективи завершення війни в Україні, координацію дій партнерів щодо успішності цього процесу", - розповів Віталій Кличко.

Під час виступу мер Києва зазначив, що одним з ключових питань сьогодні є отримання Україною реальних гарантій безпеки.

"Щоб мир в нашій державі був сталим, а не тимчасовим. Бо від цього залежить і безпека Європи. Тому партнери мають діяти більш рішуче, оперативніше та ефективніше. Щоб зупинити Путіна. В цьому плані важливим є посилення підтримки ЗСУ, закриття неба над Україною, охорона її морських кордонів", - написав Кличко.

Він підкреслив, що сьогодні є важливою єдність усіх партнерів навколо України - і щодо підтримки, і щодо посилення санкцій проти Росії.