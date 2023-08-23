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В районе оккупированного Токмака Запорожской области прогремели громкие взрывы, - Федоров

Среда 23 августа 2023 19:19
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В районе оккупированного Токмака Запорожской области прогремели громкие взрывы, - Федоров Фото: в районе оккупированного Токмака Запорожской области раздались громкие взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В районе Токмака Запорожской области, по словам очевидцев, прогремели три мощных взрыва.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"По данным Генштаба, в пока еще оккупированном городе рашистская "власть" пытается захватить "безхозяйное" жилье. Запустили в поквартирный обход работников газовой службы, которые под видом подготовки к отопительному сезону составляют списки пустых домов и квартир", - пишет Федоров.

В то же время городской голова отметил, что россияне не имеют времени думать о предстоящих морозах, поскольку "поджариваются". По словам Федорова, час назад, по словам очевидцев, в районе Токмака раздались громкие взрывы.

Пока ни оккупационные "власти", ни военное руководство Украины никак не комментировали информацию о взрывах.

В районе оккупированного Токмака Запорожской области прогремели громкие взрывы, - Федоров

Фото: в районе оккупированного Токмака Запорожской области раздались громкие взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Как рассказывала заместитель министра обороны Анна Маляр, недавно российские оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

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