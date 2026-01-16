Украина и США завтра начнут новый раунд переговоров в Майами: названы две ключевые темы

Украинская и американская делегации завтра, 17 января, встретятся в Майами. Они, в частности, будут работать над документом о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину в Facebook.

Стефанишина рассказала, что Украина продолжает активные консультации с США по поводу будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития. "Завтра, в Майами, Флорида, состоятся переговоры с участием секретаря СНБО Рустема Умерова, руководителя Офиса президента Кирилла Буданова и главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии", - отметила она. По словам посла, Украина и США работают над двумя ключевыми документами - соглашением о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 млрд долларов. Такие сделки могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 19 по 23 января. "Цель визита - доработка этих договоренностей с американскими партнерами с тем, чтобы они максимально отвечали национальным интересам Украины", - сказала она.