Хватило бы для 12 ядерных бомб: Иран может вывезти обогащенный уран в Россию, - WSJ

Что было на встрече в Омане

Как известно, Иран всегда заявлял, что обогащает уран в мирных целях, хотя это единственная страна без ядерного оружия, которая производит уран с 60% обогащением, что близко к 90%, необходимым для создания оружия.

Собственно поэтому США и хотят заключить сделку, чтобы этого не допустить.

"На предыдущей встрече в Омане Иран заявил США, что готов отправлять за границу этот высокообогащенный материал, которого хватило бы для заправки 12 ядерных бомб, возможно, в Россию", - сказали изданию иранские, арабские и американские официальные лица.

Также по словам дипломатов, иранские официальные лица дали понять, что могут предложить приостановить обогащение урана на срок до трех лет.

Но как пишет WSJ, это обещание мало что изменит, так как считается что Иран прекратил обогащение урана после того, как в июне американские удары парализовали основные ядерные объекты страны.

Также издание добавило, что после ударов США и Ирана в июне 2025 года, основная часть имеющихся запасов высокообогащенного урана находится под обломками атакованных ядерных объектов.

Что известно о переговорах в Женеве

Вчера во вторник, 17 февраля, в Женеве прошел второй раунд переговоров между Иран и США.

По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, переговоры были более содержательными, добавив, что обе стороны представили идеи, направленные на разработку соглашения.

Он также рассказал, что Иран и США договорились обменяться текстами для создания основы сделки до того, как будет определена дата новых переговоров.

"Это не означает, что мы сможем быстро достичь соглашения, но, по крайней мере, путь к этому начался", - сказал Арагчи после переговоров с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Источник WSJ уточнил, что Иран согласился представить текст в течение двух недель, "чтобы устранить некоторые неясности в нашей позиции".