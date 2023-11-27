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Воздушные силы об ударах по Украине: РФ будет применять дроны в разы больше, чем ракеты

Понедельник 27 ноября 2023 16:31
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Воздушные силы об ударах по Украине: РФ будет применять дроны в разы больше, чем ракеты Фото: Россия может применять дроны в разы больше, чем ракеты (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, начнут намного более активно применять дроны для ударов по Украине, чем ракеты.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Новынарне" заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Игната попросили прокомментировать, могут ли повториться большие ракетные залпы, как было в прошлом году, когда оккупанты запускали за ночь около сотни воздушных целей, и к чему готовиться в целом.

"К большей интенсивности обстрелов дронами. По моему мнению, Россия сейчас будет применять дроны в разы больше, чем ракеты", - ответил Игнат.

Он уточнил, что речь о "Шахедах", а также FPV-дронах и "Ланцетах" по линии фронта.

Спикер ВС напомнил, что, по информации Главного управления разведки, россияне накапливают ракеты, поэтому ракетные удары могут быть, но неизвестно, в каком количестве их будут запускать

Атаки дронов

Напомним, последнее время россияне очень часто применяют для атак на Украину свои дроны-камикадзе "Шахед".

К примеру, в ночь с пятницы, 24 ноября, на субботу, 25 ноября, оккупанты выпустили 75 таких беспилотников по Украине. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 74 из них.

Более половины всех дронов тогда "приземлили" на севере Украины. Точную работу продемонстрировали мобильные группы.

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