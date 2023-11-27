ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Несмотря на шторм, россияне вывели в Черное море фрегат: какой залп ракет он несет

Понедельник 27 ноября 2023 23:59
UA EN RU
Несмотря на шторм, россияне вывели в Черное море фрегат: какой залп ракет он несет Фото: россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" (wikipedia)
Автор: Антон Малиновский

Несмотря на сильный шторм, россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров", являющийся носителем ракет типа "Калибр"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Там отметили, что его снаряжение составляет до 8 ракет типа "Калибр", поэтому уровень ракетной опасности повышен.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие в случае оглашения опасности", - призвали в Силах обороны.

Шторм в Черном море

Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ракети Война России против Украины
NEWS
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах