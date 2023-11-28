ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу

Кривой Рог, Вторник 28 ноября 2023 08:25
UA EN RU
Россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу Фото: россияне ночью ударили ракетой по Кривому Рогу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу ночью 28 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью агрессор ударил ракетой по городу Кривой Рог. Все детали сейчас устанавливаются", - сообщил Лысак.

Кроме того, из тяжелой артиллерии российские оккупанты обстреляли Марганецкую общину Никопольского района. Прошло без погибших и пострадавших. Информация по разрушениям уточняется.

По словам главы ОВА, на остальной территории области было спокойно, без вражеских атак.

Обстрелы Кривого Рога

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Так, российские террористы в ночь на 23 ноября атаковали Днепропетровскую область. Одну из ракет направили на объект инфраструктуры в Криворожском районе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кривой Рог Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно