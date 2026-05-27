ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на АЗС 27 мая: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

10:15 27.05.2026 Ср
2 мин
Разница в ценах на топливо между сетями достигает 7 грн за литр
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС 27 мая: сколько стоят бензин, дизель и автогаз Фото: одна из сетей АЗС обновила ценники на автогаз (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Пока одна из сетей обновила стоимость автогаза, на украинских АЗС продолжает сохраняться заметный разрыв. Самая большая экономия - на бензине и премиальном топливе, где разница между АЗС существенная.

РБК-Украина рассказывает, где сегодня дешевле всего заправить авто и как изменились цены на популярных АЗС.

Читайте также: Будет ли дефицит бензина и почему цены на АЗС разнятся

Главное:

  • Наибольшая разница зафиксирована на бензин А-95: покупая его на "Укрнафте" (74,90 грн), водитель сэкономит 5,09 грн на каждом литре по сравнению с ценой на SOCAR (79,99 грн).
  • Премиальный бензин: разница между 95-м (Energy) от "Укрнафты" (76,90 грн) и премиальным NANO 95 от SOCAR (83,99 грн) составляет 7,09 грн/л.
  • Дизельное топливо: на обычном ДТ разница между этими сетями составляет 3,09 грн/л, а на премиальном дизеле - 4,09 грн/л.
  • Автомобильный газ: здесь наименьший разрыв. Даже после снижения цены на SOCAR, газ на "Укрнафте" все равно стоит на 2,09 грн/л дешевле (45,90 грн против 47,99 грн).

Как изменились цены на АЗС за сутки

Мониторинг данных свидетельствует о том, что сети OKKO, WOG и "Укрнафта" полностью сохранили стабильность: стоимость всех видов бензина, дизеля и газа в этих сетях 27 мая соответствует показателям вторника, 26 мая.

Единственные изменения произошли в сети SOCAR. Автомобильный газ там подешевел на 1 гривну - его цена снизилась с 48,99 грн/л (26 мая) до 47,99 грн/л (27 мая).

Цены на АЗС 27 мая: сколько стоят бензин, дизель и автогаз

Фото: стоимость топлива на популярных АЗС в Украине по состоянию на 27 мая (инфографика РБК-Украина)

Цены на остальные виды топлива (бензин и ДТ) на SOCAR остались неизменными.

Детализация цен на АЗС 27 мая, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 89,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 89,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 82,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 79,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 89,99 грн
  • Бензин NANO 95: 83,99 грн.
  • Бензин А-95: 79,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 47,99 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 74,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 45,90 грн
Читайте также: Несколько важных шагов для быстрого обучения езды на машине
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОККО Укрнафта WOG Бензин Цены на бензин Цена на газ Газ Дизтопливо Цены Цены в Украине
Новости
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Россия может атаковать из Беларуси трассу Киев-Чоп и маршруты поставок из Польши, - ISW
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст