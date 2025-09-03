ua en ru
Под ударом запад Украины: взрывы в Луцке, Львове и Ровно, налет дронов продолжается

Среда 03 сентября 2025 02:28
Под ударом запад Украины: взрывы в Луцке, Львове и Ровно, налет дронов продолжается Фото: во многих областях Украины зафиксированы дроны (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 3 сентября массированно атакуют запад Украины дронами. В ряде городов уже были слышны взрывы и работа ПВО.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночной атаке дронами по состоянию на сейчас.

Главное:

  • россияне запустили "Шахеды" еще с вечера 2 сентября;
  • под ударом Луцк, Ровно, Черновицкая область, Львов.

Чем атакует враг

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне атаковали дронами Украину почти в течение всего дня, 3 сентября. Однако днем все же была некоторая пауза, после чего в 17:55 вражеские беспилотники залетели через Черниговскую область. Впоследствии были новые фиксации.

Ближе к ночи уже стало понятно, что основная атака врага направлена на запад Украины, поскольку дроны двигались и до сих пор продолжают движение в ту сторону.

Какие города на западе Украины атакует РФ

Луцк

Начиная с 00:17 мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в направлении города летят вражеские дроны. Впоследствии, уже в 00:42 в городе работали силы противовоздушной обороны.

Однако атака врага не заканчивалась, поэтому мэр продолжал писать, что в город залетают беспилотники, в связи с чем работает ПВО.

Ряд Telegram-каналов пишут, что в результате атаки есть определенные последствия, однако официально пока данных не было.

Ровно

В ночь 3 сентября, в 00:03, Воздушные силы ВСУ зафиксировали вражеские дроны в Ровенской области. Уже в 00:15 местные жители слышали в городе звуки взрывов, и примерно через 45 минут повторные взрывы.

Черновицкая область

Глава Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк у себя в Telegram написал, что по состоянию на 01:25 над Буковиной зафиксирован ударный беспилотник. Примерно через 20 минут их было уже 7, а еще позже - угроза дронов появилась и для Черновцов.

Относительно успехов сбивания вражеских дронов, или же каких-то последствий, информации пока не было.

Львов

Глава Львовской ОВА информировал, что 00:51 в воздушном пространстве Львовской области зафиксирован вражеский беспилотник. Затем залетели еще несколько дронов, а по состоянию на 01:57 - появилась угроза дронов непосредственно для Львова.

Через несколько минут во Львове было шумно, начали работали силы противовоздушной обороны. Мэр Андрей Садовый пишет, что сейчас в направлении областного центра летит еще один дрон.

Обновлено в 02:53

Вражеская атака на Львов и область продолжается. В частности, Садовый написал, что прямо сейчас в областном центре шумно.

Хмельницкая область

Примерно в 02:33 издание «Суспільне» сообщило, что в области были слышны звуки взрывов. Где именно это произошло, пока неизвестно.

Ивано-Франковск

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 02:32 к городу Ивано-Франковск приближается группа вражеских беспилотников.

Накануне мэр Руслан Марцинкив написал о комбинированном ударе по Украине и предупредил, что в городе может быть громко.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил ВСУ и информация от местных властей.

