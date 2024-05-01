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В Вышгороде от пожара спасли десятки людей, среди них есть дети (фото, видео)

Вышгород, Среда 01 мая 2024 00:32
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В Вышгороде от пожара спасли десятки людей, среди них есть дети (фото, видео) Фото: в Вышгороде произошел пожар в многоквартирном доме (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Валерий Савицкий

В одном из многоквартирных домов Вышгорода (Киевская область) вспыхнул пожар на одном из верхних этажей. Прибывшие на место спасатели ГСЧС спасли более 80 человек, среди которых дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Киевской области.

30 апреля в 18:00 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании на 18-м этаже 22-х этажного жилого дома в городе Вышгород на проспекте Шевченко.

На место происшествия выехали спасатели из восьми пожарно-спасательных подразделений и волонтеры Отряда быстрого реагирования Вышгородской районной организации Общества Красного Креста Украины.

По прибытии пожарные установили, что на 18-м этаже дома горит автомобильная покрышка, в результате чего возникло сильное задымление лестничной клетки с 10 по 22 этажи.

В ходе спасательной операции были эвакуированы 84 человека, из них 20 детей. Пожар ликвидировали в 18:54.

К тушению были привлечены от ГСЧС 12 единиц техники, 43 человека личного состава, 2 единицы техники и 5 человек личного состава Отряда быстрого реагирования.

Напомним, 29 апреля оккупанты ударили баллистической ракетой по Одессе. Пострадала гражданская инфраструктура города. В результате атаки и возникшего после нее пожара, погибли четверо, ранения получили более 30 человек.

На днях российские захватчики обстреляли украинских спасателей, которые в пригороде Херсона ликвидировали последствия предыдущего обстрела.

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