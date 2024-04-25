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Возле Херсона РФ ударила по спасателям, прибывшим на ликвидацию предварительного удара (видео)

Четверг 25 апреля 2024 17:50
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Возле Херсона РФ ударила по спасателям, прибывшим на ликвидацию предварительного удара (видео) Иллюстративное фото: Россия ударила по спасателям в Херсоне (Павел Петров)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация днем четверга, 25 апреля, ударила по украинским спасателям, которые в пригороде Херсона помогали в ликвидации предварительных обстрелов оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как рассказали в ГСЧС, днем россияне обстреляли пригород Херсона, в результате чего загорелся жилой дом. На ликвидацию последствий обстрела выехали спасатели.

Однако Россия коварно использовала тактику повторного обстрела и атаковала еще раз место происшествия повредив технику ГСЧС. Также пострадал и один из спасателей, а ранение руки получила хозяйка соседнего дома. Покинуть место происшествия им удалось автомобилем скорой помощи.

"Несмотря на угрозу собственной жизни спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности. В отличие от врага, который безжалостно уничтожает все на своем пути, наши мужественные титаны заботятся о своих собратьях", - говорится в сообщении.

Ситуация в Херсонской области

В ноябре прошлого года ВСУ смогли освободить Херсон и правобережную часть области от российских оккупантов. Однако оккупанты укрепились на левом берегу области и ежедневно обстреливают регион.

Недавно российские военные обстреляли автобусную остановку в Херсоне. В результате атаки пострадала женщина. А перед этимРоссия атаковала агропредприятие и газопровод в Херсонской области. Утечку газа перекрыли, угрозы уже нет.

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Херсон ГСЧС
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