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У Вишгороді від пожежі врятували десятки людей, серед них є діти (фото, відео)

Вишгород, Середа 01 травня 2024 00:32
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У Вишгороді від пожежі врятували десятки людей, серед них є діти (фото, відео) Фото: у Вишгороді сталася пожежа у багатоквартирному будинку (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Валерій Савицький

В одному з багатоквартирних будинків Вишгорода (Київська область) сталася пожежа на одному з верхніх поверхів. Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, врятували понад 80 людей, серед яких є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС Київської області.

30 квітня о 18:00 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання на 18-му поверсі 22-х поверхового житлового будинку у місті Вишгород на проспекті Шевченка.

На місце події виїхали рятувальники з восьми пожежно-рятувальних підрозділів та волонтери Загону швидкого реагування Вишгородської районної організації Товариства Червоного Хреста України.

Після прибуття пожежники встановили, що на 18-му поверсі будинку горить автомобільна покришка, внаслідок чого виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи.

Під час рятувальної операції було евакуйовано 84 особи, з них 20 дітей. Пожежу ліквідували о 18:54.

До гасіння було залучено від ДСНС 12 одиниць техніки, 43 людини особового складу, 2 одиниці техніки та 5 людей особового складу Загону швидкого реагування.

Нагадаємо, 29 квітня окупанти вдарили балістичною ракетою по Одесі. Постраждала цивільна інфраструктура міста. Внаслідок атаки та пожежі, що виникла після неї, загинули четверо, поранень зазнали більше 30 людей.

Днями російські загарбники обстріляли українських рятувальників, які у передмісті Херсону ліквідовували наслідки попереднього обстрілу.

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