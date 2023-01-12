Высший совет правосудия - полномочный. Съезд судей избрал всех восемь членов

Так, сегодня счетная комиссия по проведению повторного тайного голосования по избранию членов ВРХ XIX внеочередным съездом судей Украины объявила результаты второго тура голосования.

В бюллетень второго тура голосования были внесены 6 кандидатов.

Отметим, что в квоту от общих судов было внесено 4 кандидата. Делегаты съезда могли проголосовать за двух из них. К квоте от административных судов - 2 кандидата, в которых голосовать можно было не более чем за одну кандидатуру.

Итак, избранными членами ВРП по результатам тайного голосования стали:

Бондаренко Татьяна Знаменовна - судья Николаевского апелляционного суда

Ковбий Елена Васильевна - судья Херсонского окружного административного суда.

Последним представителем в ВСП от съезда судей стал Сергей Бурлаков, которого избрали по итогам повторного тура тайного голосования. Он судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех восемь членов ВСП, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, что связанные с судебной реформой.

Следовательно, кроме трех вышеупомянутых судей, членами ВРП от съезда судей Украины стали:

Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда

Усик Григорий Иванович - судья Кассационного гражданского суда в составе ВС

Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда

Бокова Юлия Валерьевна - судья Хозяйственного суда Донецкой области

Попикова Ольга Владимировна - судья Северного апелляционного хозяйственного суда

Все новоизбранные члены ВРП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в течение ближайших четырех лет.

Отмечается, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВРП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

Напомним, вчера в ВРП избрали еще пятерых членов.

Отметим, что в феврале 2022 года 10 членов Высшего совета правосудия уволились. Таким образом, в составе ВРП осталось всего 5 членов из 15, и он стал неполномочным.

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