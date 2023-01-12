RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Высший совет правосудия - полномочный. Съезд судей избрал всех восемь членов

Фото: в Высший совет правосудия избрали всех восемь членов (rsu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали всех восемь членов Высшего совета правосудия. Так, еще тремя членами стали Татьяна Бондаренко, Елена Ковбий и Сергей Бурлаков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет судей Украины.

Так, сегодня счетная комиссия по проведению повторного тайного голосования по избранию членов ВРХ XIX внеочередным съездом судей Украины объявила результаты второго тура голосования.

В бюллетень второго тура голосования были внесены 6 кандидатов.

Отметим, что в квоту от общих судов было внесено 4 кандидата. Делегаты съезда могли проголосовать за двух из них. К квоте от административных судов - 2 кандидата, в которых голосовать можно было не более чем за одну кандидатуру.

Итак, избранными членами ВРП по результатам тайного голосования стали:

  • Бондаренко Татьяна Знаменовна - судья Николаевского апелляционного суда
  • Ковбий Елена Васильевна - судья Херсонского окружного административного суда.

Последним представителем в ВСП от съезда судей стал Сергей Бурлаков, которого избрали по итогам повторного тура тайного голосования. Он судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

Таким образом, ХІХ внеочередной съезд судей Украины избрал всех восемь членов ВСП, что позволит возобновить работу органа судейского самоуправления, разблокировать целый ряд процессов в судебной власти, связанных с работой судов и кадровыми вопросами, а также продолжить реализацию задач, что связанные с судебной реформой.

Следовательно, кроме трех вышеупомянутых судей, членами ВРП от съезда судей Украины стали:

  • Котелевец Алла Викторовна - судья Харьковского апелляционного суда
  • Усик Григорий Иванович - судья Кассационного гражданского суда в составе ВС
  • Сасевич Александр Михайлович - судья Львовского окружного административного суда
  • Бокова Юлия Валерьевна - судья Хозяйственного суда Донецкой области
  • Попикова Ольга Владимировна - судья Северного апелляционного хозяйственного суда

Все новоизбранные члены ВРП приняли присягу и будут работать в органе судейского управления в течение ближайших четырех лет.

Отмечается, что избрание кандидатов от съезда судей Украины позволит разблокировать работу Высшего совета правосудия и вернет ему институционную способность принимать решения, поскольку с новоизбранными членами количественный состав ВРП составит 15 человек, а это необходимый кворум для работы коллективного органа.

Напомним, вчера в ВРП избрали еще пятерых членов.

Отметим, что в феврале 2022 года 10 членов Высшего совета правосудия уволились. Таким образом, в составе ВРП осталось всего 5 членов из 15, и он стал неполномочным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СудСовет судей УкраиныВысший совет правосудия