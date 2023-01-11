В Высший совет правосудия избрали пятерых новых членов
На ХІХ внеочередном съезде судей Украины избрали пятерых из восьми членов Высшего совета правосудия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховного суда.
"Сегодня, 11 января 2023 года, делегаты XIX внеочередного съезда судей Украины избрали пятерых членов Высшего совета правосудия сроком на четыре года", - говорится в сообщении.
Избранными членами ВРП по результатам тайного голосования стали:
- судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Григорий Усик ("за" проголосовали 243 делегата);
- судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец (ее кандидатуру поддержали 214 делегатов);
- судья Львовского окружного административного суда Александр Сасевич ("за" проголосовали 230 делегатов);
- судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова (ее кандидатуру поддержали 220 делегатов);
- судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова (за нее отдал голос 221 делегат).
Отмечено, что новоизбранные члены ВРП уже приняли присягу.
Напомним, в июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.
Ранее, в феврале 2022 года, стало известно, что 10 членов Высшего совета правосудия приняли решение уволиться. Таким образом, в составе ВРП осталось всего 5 членов из 15, и он неполномочен.
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