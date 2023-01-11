ua ru
Ср, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Высший совет правосудия избрали пятерых новых членов

Новина українською →
Украина, Среда 11 января 2023 21:32
В Высший совет правосудия избрали пятерых новых членов Фото: в Высший совет правосудия избрали пятерых новых членов (t.me/supremecourtua)
Автор: Татьяна Степанова

На ХІХ внеочередном съезде судей Украины избрали пятерых из восьми членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховного суда.

"Сегодня, 11 января 2023 года, делегаты XIX внеочередного съезда судей Украины избрали пятерых членов Высшего совета правосудия сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Избранными членами ВРП по результатам тайного голосования стали:

  • судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Григорий Усик ("за" проголосовали 243 делегата);
  • судья Харьковского апелляционного суда Алла Котелевец (ее кандидатуру поддержали 214 делегатов);
  • судья Львовского окружного административного суда Александр Сасевич ("за" проголосовали 230 делегатов);
  • судья Хозяйственного суда Донецкой области Юлия Бокова (ее кандидатуру поддержали 220 делегатов);
  • судья Северного апелляционного хозяйственного суда Ольга Попикова (за нее отдал голос 221 делегат).

Отмечено, что новоизбранные члены ВРП уже приняли присягу.

Напомним, в июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение конкурса по отбору кандидатов в Высший совет правосудия.

Ранее, в феврале 2022 года, стало известно, что 10 членов Высшего совета правосудия приняли решение уволиться. Таким образом, в составе ВРП осталось всего 5 членов из 15, и он неполномочен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Высший совет правосудия
NEWS
Британия подтвердила планы предоставить свои танки Украине, - FT
Британия подтвердила планы предоставить свои танки Украине, - FT
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал США Бен Ходжес: Украина освободит Крым до конца августа