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Вища рада правосуддя - повноважна. З'їзд суддів обрав усіх вісім членів

Фото: до Вищої ради правосуддя обрали усіх вісім членів (rsu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Делегати XIX позачергового з'їзду суддів обрали усіх вісім членів Вищої ради правосуддя. Так, ще трьома членами стали Тетяна Бондаренко, Олена Ковбій та Сергій Бурлаков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду суддів України.

Так, сьогодні лічильна комісія з проведення повторного таємного голосування щодо обрання членів ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України оголосила результати другого туру голосування.

До бюлетеня другого туру голосування було внесено 6 кандидатів.

Зазначимо, що до квоти від загальних судів було внесено 4 кандидати. Делегати з'їзду могли проголосувати за двох із них. До квоти від адміністративних судів - 2 кандидати, у яких голосувати можна було не більше ніж за одну кандидатуру.

Отже, обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

  • Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду
  • Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.

Останнім представником у ВРП від з'їзду суддів став Сергій Бурлаков, якого обрали за підсумками повторного туру таємного голосування. Він є суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Таким чином, ХІХ позачерговий з'їзд суддів України обрав усіх вісім членів ВРП, що дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані з судовою реформою.

Відтак, окрім трьох вищезазначених суддів, членами ВРП від з'їзду суддів України стали:

  • Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду
  • Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС
  • Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області
  • Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду

Всі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування протягом найближчих чотирьох років.

Зазначається, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.

Нагадаємо, вчора до ВРП обрали ще п'ятьох членів.

Зазначимо, що у лютому 2022 року 10 членів Вищої ради правосуддя звільнилися. Таким чином, у складі ВРП залишилося всього 5 членів з 15, і він став неповноважним.

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