Вища рада правосуддя припинила роботу. Звільнилися відразу 10 членів

Вища рада правосуддя 22 лютого 2022 року офіційно припинила свою роботу. Сьогодні з нього звільнилися відразу 10 членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП .

Повідомляється, що десять членів Вищої ради правосуддя написали заяви про звільнення з посад і їх сьогодні задовольнили. Таким чином, у складі ВРП залишається всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

Зазначимо, це означає, що на невизначений час в Україні не буде органу влади, який вирішує кадрові та фінансові проблеми судової влади.

Причиною масового звільнення стало невдоволення Етичною радою, яка 8 лютого розпочала процедуру оцінювання діючих членів ВРП, не провівши співбесіди з кандидатами на шість вакантних посад. При цьому Вища рада сумнівається в конституційності діяльності Етичної ради.