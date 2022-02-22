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Вища рада правосуддя припинила роботу. Звільнилися відразу 10 членів

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 16:07
Вища рада правосуддя припинила роботу. Звільнилися відразу 10 членів Фото: Вища рада правосуддя (hcj.gov.ua)
Автор: Юлія Бойко

Вища рада правосуддя 22 лютого 2022 року офіційно припинила свою роботу. Сьогодні з нього звільнилися відразу 10 членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВРП.

Повідомляється, що десять членів Вищої ради правосуддя написали заяви про звільнення з посад і їх сьогодні задовольнили. Таким чином, у складі ВРП залишається всього 5 членів з 15, і він є неповноважним.

Зазначимо, це означає, що на невизначений час в Україні не буде органу влади, який вирішує кадрові та фінансові проблеми судової влади.

Причиною масового звільнення стало невдоволення Етичною радою, яка 8 лютого розпочала процедуру оцінювання діючих членів ВРП, не провівши співбесіди з кандидатами на шість вакантних посад. При цьому Вища рада сумнівається в конституційності діяльності Етичної ради.

Нагадаємо, восени 2021 року Конституційний суд погодився розглянути конституційність реформи Вищої ради правосуддя.

Зазначимо, Верховний суд вважає, що створення Етичної ради з іноземними експертами, які проводять співбесіди з кандидатами і оцінюють нинішніх членів ВРП, може бути неконституційним.

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