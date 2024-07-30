Стоимость обучения в Украине: названы самые дорогие специальности в вузах
Стоимость одного курса обучения является одним из ключевых моментов при выборе учебного заведения, где выпускники школ планируют получать высшее образование.
РБК-Украина со ссылкой на данные Освіта.ua рассказывает о средней стоимости контрактного обучения для получения степени бакалавра по разным специальностям на основе полного общего среднего образования (11 классов). Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.
Самые дорогие специальности в 2024 году
Цены обучения зависят не только от учебного заведения, но и от выбранной специальности. Самыми дорогими в этом году профессии, связанные с производством аудиовизуального продукта, системным анализом, а также, уже традиционно, с компьютерными технологиями.
- Аудиовизуальное искусство и производство – 46 412 гривен;
- Системный анализ – 42 209 гривен;
- Морской и внутренний водный транспорт – 40928 гривен;
- Сценическое искусство – 40 300 гривен;
- Международное право – 39 134 гривен;
- Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 38 374 гривен;
- Инженерия программного обеспечения – 37 848 гривен;
- Компьютерные науки – 36 942 гривен;
- Общественное здоровье – 36 063 гривен.
Самые дешевые специальности
Самые низкие цены в украинских вузах в этом году по специальностям, связанным с транспортом, а также с сельхозпроизводством.
- Судостроение – 15 183 гривен;
- Железнодорожный транспорт – 20 053 гривен;
- Технология производства и переработки продукции животноводства – 20 144 гривен;
- Теплоэнергетика – 20 608 гривен;
- Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика – 20 966 гривен;
- Энергетическое машиностроение – 21 546 гривен;
- Агроинженерия – 21 638 гривен.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывалоа о ценах на обучение в университетах в разных городах нашей страны.
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