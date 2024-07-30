Стоимость обучения в Украине: названы самые дорогие специальности в вузах

Стоимость одного курса обучения является одним из ключевых моментов при выборе учебного заведения, где выпускники школ планируют получать высшее образование.

РБК-Украина со ссылкой на данные Освіта.ua рассказывает о средней стоимости контрактного обучения для получения степени бакалавра по разным специальностям на основе полного общего среднего образования (11 классов). Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.

Самые дорогие специальности в 2024 году

Цены обучения зависят не только от учебного заведения, но и от выбранной специальности. Самыми дорогими в этом году профессии, связанные с производством аудиовизуального продукта, системным анализом, а также, уже традиционно, с компьютерными технологиями.

Аудиовизуальное искусство и производство – 46 412 гривен;

Системный анализ – 42 209 гривен;

Морской и внутренний водный транспорт – 40928 гривен;

Сценическое искусство – 40 300 гривен;

Международное право – 39 134 гривен;

Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 38 374 гривен;

Инженерия программного обеспечения – 37 848 гривен;

Компьютерные науки – 36 942 гривен;

Общественное здоровье – 36 063 гривен.

Самые дешевые специальности

Самые низкие цены в украинских вузах в этом году по специальностям, связанным с транспортом, а также с сельхозпроизводством.