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Стоимость обучения в Украине: названы самые дорогие специальности в вузах

Украина, Киев, Вторник 30 июля 2024 10:30
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Стоимость обучения в Украине: названы самые дорогие специальности в вузах Фото: Обучение в украинских вузах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость одного курса обучения является одним из ключевых моментов при выборе учебного заведения, где выпускники школ планируют получать высшее образование.

РБК-Украина со ссылкой на данные Освіта.ua рассказывает о средней стоимости контрактного обучения для получения степени бакалавра по разным специальностям на основе полного общего среднего образования (11 классов). Информация актуальна по состоянию на июль 2024 года.

Самые дорогие специальности в 2024 году

Цены обучения зависят не только от учебного заведения, но и от выбранной специальности. Самыми дорогими в этом году профессии, связанные с производством аудиовизуального продукта, системным анализом, а также, уже традиционно, с компьютерными технологиями.

  • Аудиовизуальное искусство и производство – 46 412 гривен;
  • Системный анализ – 42 209 гривен;
  • Морской и внутренний водный транспорт – 40928 гривен;
  • Сценическое искусство – 40 300 гривен;
  • Международное право – 39 134 гривен;
  • Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии – 38 374 гривен;
  • Инженерия программного обеспечения – 37 848 гривен;
  • Компьютерные науки – 36 942 гривен;
  • Общественное здоровье – 36 063 гривен.

Самые дешевые специальности

Самые низкие цены в украинских вузах в этом году по специальностям, связанным с транспортом, а также с сельхозпроизводством.

  • Судостроение – 15 183 гривен;
  • Железнодорожный транспорт – 20 053 гривен;
  • Технология производства и переработки продукции животноводства – 20 144 гривен;
  • Теплоэнергетика – 20 608 гривен;
  • Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика – 20 966 гривен;
  • Энергетическое машиностроение – 21 546 гривен;
  • Агроинженерия – 21 638 гривен.

Стоимость обучения в Украине: названы самые дорогие специальности в вузах

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывалоа о ценах на обучение в университетах в разных городах нашей страны.

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