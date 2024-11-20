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НМТ-2025: какой минимум баллов нужен для поступления в вузы

Украина, Среда 20 ноября 2024 16:21
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НМТ-2025: какой минимум баллов нужен для поступления в вузы Фото: для поступления в вузы абитуриенты должны сдать НМТ (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

В 2025 году абитуриенты смогут поступить в университеты, если наберут минимальные баллы по предметам национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Освіта UA.

В 2025 году, как и в этом году, для поступления в высшие образования необходимо будет сдать национальный мультипредметный тест. В частности, по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и одному на выбор.

Для того чтобы принять участие в конкурсном отборе, поступающие должны набрать минимальное количество тестовых баллов по каждому предмету НМТ.

Минимальные баллы для поступления в вузы

В этом году для участия во вступительной кампании нужно было предоставить 15% правильных ответов по каждому предмету. Ожидается, что для преодоления пороговых значений в 2025 году процент правильных ответов будет таким же.

То есть, чтобы принять участие во вступительной кампании 2025 года, абитуриенты должны получить:

  • 5 баллов - по математике, иностранному языку и физике;
  • 6 баллов - по химии;
  • 7 баллов - по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии;
  • 8 баллов - по истории Украины.

Если поступающий получит по крайней мере такой минимум, он будет иметь возможность поступить в университет. Однако, в случае получения балла меньше установленного порогового, школьник не сможет принять участие во вступительной кампании 2025 года. В частности, если хотя бы за один из предметов НМТ абитуриент получит меньше указанных баллов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о проведении национального мультипредметного теста в 2025 году. НМТ будет включать тесты по четырем предметам.

Ранее мы писали, что НМТ по истории Украины в 2025 году планируют расширить.

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