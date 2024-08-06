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Самые популярные специальности 2024. Стало известно на кого чаще всего поступают украинцы

Украина, Киев, Вторник 06 августа 2024 12:59
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Самые популярные специальности 2024. Стало известно на кого чаще всего поступают украинцы Фото: Введение в вузы (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Фаворитами среди украинских абитуриентов в этом году были специальности, связанные с психологией, менеджментом и филологией.

РБК-Украина со ссылкой на данные "ОСВІТА.UA" рассказывает о самых популярных специальностях среди украинских абитуриентов летом 2024 года.

Рейтинг наиболее популярных направлений среди абитуриентов включает заявления, поданные на получение степени бакалавра или магистра в медицинской, фармацевтической или ветеринарной областях на основе полного общего среднего образования.

Какие профессии выбирают поступающие

Согласно данным системы, популярными в этом году стали специальности в сфере управления и администрирования, куда подали заявления более 115 тыс. абитуриентов. На втором месте по популярности стали профессии связанные информационными технологиями, которые выбрали 94 тыс. поступающих. Следующие по популярности социальные и поведенческие науки – более 75 тыс. заявлений.

Больше всего заявлений подано на специальности "Психология" (49 782 заявления), "Менеджмент" (47 813), "Филология" (44 663), "Право" (40 265) и "Компьютерные науки" (33 121).

Наименее популярные специальности

Среди наименее популярных специальностей оказались "Судостроение" (217 заявлений), "Общественное здоровье" (163), "Образовательные, педагогические науки" (75), "Религиоведение" (62) и "Управление информационной безопасностью" (12).

По-прежнему престижность определенных специальностей среди абитуриентов осталась стабильной. Однако по сравнению с прошлым годом уменьшилось количество заявлений на специальности "Право" (на 17 тысяч заявлений меньше), "Компьютерные науки" (на почти 10 тысяч заявлений меньше) и "Инженерия программного обеспечения" (на почти 7 тысяч заявлений меньше).

Важно отметить, что прием заявлений от поступающих на получение степени бакалавра или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений на основе полного общего среднего образования завершен.

Самые популярные специальности 2024. Стало известно на кого чаще всего поступают украинцы

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