Вырубали леса в заповеднике: на Закарпатье будут судить руководителя лесничества
Руководитель Свидовецкого лесничества в Закарпатской области допустил незаконную вырубку около сотни ценных деревьев в заповеднике, ему грозит до 5 лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По данным ГБР, чиновник знал о фактах незаконной рубки на территории лесничества, однако не сообщил о них, не принял меры для их прекращения и не обеспечил надлежащей охраны вверенного ему участка леса.
Поэтому неустановленные лица срубили 84 дерева в зоне природно-заповедного фонда Свидовецкого лесничества. Выводом проведенной судебной экспертизы подтверждено, что сумма причиненного ущерба составляет более 4,5 млн грн.
Руководителя лесничества обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Схемы хищения лесного хозяйства
Напомним, ранее ГБР разоблачило схему вырубки леса Минобороны на 68 млн гривен. О подозрении сообщили трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза из Днепропетровской области, которые годами допускали незаконные вырубки тысяч деревьев.
Также в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему в лесной отрасли. Чиновники государственных предприятий и лесничеств фальсифицировали данные в электронной системе учета древесины.
Кроме того, несколько лет назад, в Винницкой области чиновник систематически требовал взятки с лесников и разворовывал древесину.