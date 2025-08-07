Вирубували ліси у заповіднику: на Закарпатті судитимуть керівника лісництва
Керівник Свидовецького лісництва у Закарпатській області допустив незаконну вирубку близько сотні цінних дерев у заповіднику, йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За даними ДБР, посадовець знав про факти незаконної рубки на території лісництва, проте не повідомив про них, не вжив заходів для їх припинення та не забезпечив належної охорони ввіреної йому ділянки лісу.
Через це невстановлені особи зрубали 84 дерева у зоні природно-заповідного фонду Свидовецького лісництва. Висновком проведеної судової експертизи підтверджено, що сума заподіяних збитків складає понад 4,5 млн грн.
Керівника лісництва обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.
Схеми розкрадання лісового господарства
Нагадаємо, раніше ДБР викрило схему вирубки лісу Міноборони на 68 млн гривень. Про підозру повідомили трьом колишнім очільникам Новомосковського військового лісгоспу з Дніпропетровщини, які роками допускали незаконні порубки тисяч дерев.
Також в Україні викрили масштабну корупційну схему у лісовій галузі. Посадовці державних підприємств та лісництв фальсифікували дані в електронній системі обліку деревини.
Крім того, кілька років тому, у Вінницькій області чиновник систематично вимагав хабарі з лісників та розкрадав деревину.