Правоохранители задержали директора одного из филиалов Центрального лесного Офиса ГСХП "Леса Украины" за хищение государственной древесины на миллионы гривен и взяточничество.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным следствия, чиновник систематически требовал от подчиненных деньги за якобы "решение вопросов" с контролирующими и правоохранительными органами в случае выявления нарушений в их деятельности. В случае, если его подчиненные отказывались давать взятку, он угрожал им наложением выговоров.

Кроме этого руководитель Филиала требовал от работников искусственно уменьшать объемы добываемой лесопродукции для дальнейшей реализации "остатков" за наличные, как неучтенных.

По предварительным оценкам ущерб государства от противоправной деятельности может достигать десятков миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства было задокументировано несколько эпизодов, в ходе которых директор получил неправомерную выгоду на общую сумму около 11 000 долларов. Деньги он в дальнейшем распределял между чиновниками Центрального лесного Офиса.

Правоохранители задержали его при получении части взятки в размере 4000 долларов. Ему уже доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: В Винницкой области чиновник систематически требовал взятки с лесников и разворовывал древесину (dbr.gov.ua)

Дела о коррупции среди нардепов

Напомним, этой новости предшествовало то, что НАБУ и САП были пойманы действующим народным депутатом Украины Андреем Одарченко на попытке подкупить председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры.

Он предлагал главе Госагентства восстановления Мустафи Наему взятку в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тысяч долларов.

В обмен на это нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

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