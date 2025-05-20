Приговор партизану из Сумщины вызвал скандал: прокуратура разъяснила ситуацию

Житель села Каменка Сумской области Виталий Куколь, который помогал защищать регион от российского вторжения, оказался под судом. Его признали виновным в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Сумскую областную прокуратуру в Telegram .

Решение суда

По данным "Суспільне", суд решил назначить обвиняемому наказание в виде 3 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Однако, с учетом характера преступления, отсутствия вредных последствий и положительной досудебной характеристики, суд считает возможным освободить Куколя от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Сам мужчина, реагируя на такой приговор, в комментарии "Суспільне" заявил, что он будет подавать апелляцию. Также он пообещал обратиться в Международный суд по правам человека, если это понадобится.

Куколь также обвинил прокурора в "перекручивании фактов".

Реакция прокуратуры

В прокуратуре Сумской области отметили, что украинец не получал приговор за защиту села от оккупантов в Сумской области.

"Мужчина осужден за то, что отказался сдавать оружие после деоккупации Сумщины", - добавили правоохранители.

Полиция выяснила, что мужчина, который до этого был шесть раз осужден, в том числе за незаконное хранение боеприпасов и наркотиков, изготавливает оружие по месту своего проживания. При этом добровольно отдавать оружие он отказывается.

После этого правоохранители провели обыск, во время которого изъяли винтовку, два пистолета и порох.

"Именно за незаконное хранение этого арсенала судили обвиняемого", - добавили в прокуратуре.

Там напомнили, что полиция неоднократно просила жителей Сумской области сдать оружие, хранить которое у них нет права. И люди, которое добровольно приносили оружие, не привлекались к уголовной ответственности.

Виталий Куколь

Стоит заметить, что Виталий Куколь помогал оборонять от оккупантов свое село Каменка. В частности, он лично изготовил взрывчатку и заминировал дорогу от Каменки до города Тростянец, который был оккупирован.

Также мужчина помогал эвакуировать людей из временно оккупированных территорий.