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Сразу после выхода из СИЗО. Суд снова избирал меру пресечения экс-разведчику Червинскому

Киев, Четверг 18 июля 2024 18:42
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Сразу после выхода из СИЗО. Суд снова избирал меру пресечения экс-разведчику Червинскому Фото: бывший разведчик Роман Червинский (suspilne media)
Автор: Иван Носальский

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему разведчику Роману Червинскому в деле о взятке на 100 тысяч долларов. Его поместили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Таким образом суд удовлетворил просьбу прокуроров, которые предлагали домашний арест для Червинского.

В ходе судебного заседания нардепы Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар и бывший политзаключенный Владимир Балух заявляли о желании взять Червинского на поруки.

Отметим, бывший разведчик вышел из СИЗО под залог в размере 9 млн гривен только вчера, 17 июля.

Суд перед этим арестовал Червинского, поскольку его подозревают в организации неудачной операции, которая привела к российскому удару по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года. В результате такой атаки погиб командир воинской части, также были раненые.

Дело о взятке

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что Червинского подозревают в попытке получить взятку в размере 100 тысяч долларов.

По версии правоохранителей, он якобы представился предпринимателю влиятельным чиновником Государственной фискальной службы и требовал у того 100 тысяч долларов за возвращение изъятой партии табачных изделий.

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