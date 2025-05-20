Вирок партизану із Сумщини спричинив скандал: прокуратура роз'яснила ситуацію

Житель села Кам'янка Сумської області Віталій Куколь, який допомагав захищати регіон від російського вторгнення, опинився під судом. Його визнали винним у незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне " і Сумську обласну прокуратуру в Telegram .

Рішення суду

За даними "Суспільне", суд вирішив призначити обвинуваченому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 263 КК України. Однак, з урахуванням характеру злочину, відсутності шкідливих наслідків та позитивної досудової характеристики, суд вважає за можливе звільнити Куколя від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік.

Сам чоловік, реагуючи на такий вирок, у коментарі "Суспільному" заявив, що він подаватиме апеляцію. Також він пообіцяв звернутися до Міжнародного суду з прав людини, якщо це знадобиться.

Куколь також звинуватив прокурора в "перекручуванні фактів".

Реакція прокуратури

У прокуратурі Сумської області зазначили, що українець не отримував вирок за захист села від окупантів у Сумській області.

"Чоловік засуджений за те, що відмовився здавати зброю після деокупації Сумщини", - додали правоохоронці.

Поліція з'ясувала, що чоловік, який до цього був шість разів засуджений, зокрема за незаконне зберігання боєприпасів і наркотиків, виготовляє зброю за місцем свого проживання. При цьому добровільно віддавати зброю він відмовляється.

Після цього правоохоронці провели обшук, під час якого вилучили гвинтівку, два пістолети та порох.

"Саме за незаконне зберігання цього арсеналу судили обвинуваченого", - додали в прокуратурі.

Там нагадали, що поліція неодноразово просила мешканців Сумської області здати зброю, зберігати яку вони не мають права. І люди, які добровільно приносили зброю, не притягувалися до кримінальної відповідальності.

Віталій Куколь

Варто зауважити, що Віталій Куколь допомагав обороняти від окупантів своє село Кам'янка. Зокрема, він особисто виготовив вибухівку та замінував дорогу від Кам'янки до міста Тростянець, яке було окуповане.

Також чоловік допомагав евакуювати людей з тимчасово окупованих територій.