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Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину

Фото: стало известно, когда Rheinmetall передаст Украине боеприпасы для Gepard (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Немецкая компания Rheinmetall планирует начать передачу Украине боеприпасов для зениток Gepard собственного производства уже к июлю.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Он отметил, что двадцать боевых машин пехоты Marder, которые пообещали передать Украине, будут готовы к отправке в конце марта.

По словам Паппергера, его компания удвоила и даже утроила мощности производства в отдельных секторах.

"Мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощности, если будут заключены контракты", - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство обороны Германии поручило Rheinmetall поставить 300 тысяч боеприпасов Украине.

Также мы писали, что, по словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, запасов боеприпасов для Gepard у Германии должно хватить до лета.

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