Производство боеприпасов для Gepard в Германии: названы сроки начала поставок в Украину

Он отметил, что двадцать боевых машин пехоты Marder, которые пообещали передать Украине, будут готовы к отправке в конце марта.

По словам Паппергера, его компания удвоила и даже утроила мощности производства в отдельных секторах.

"Мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощности, если будут заключены контракты", - добавил он.