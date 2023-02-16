Немецкий завод получил большой заказ на боеприпасы для зениток Gepard

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Rheinmetall .

"Министерство обороны Германии от имени Украины поручило Rheinmetall поставить 300 тыс. патронов калибра 35 мм для зенитного танка Gepard, сейчас находящегося на вооружении украинских военных. Стоимость заказа составляет трехзначное число миллионов евро", - сообщили в компании .

На заводе в Унтерлюсе компания Rheinmetall создает дополнительные мощности по производству боеприпасов среднего калибра. В фирме заявили, что они должны заработать летом 2023 года. Строя эту новую производственную линию, Rheinmetall реагирует на резкое повышение глобального спроса.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей передовых систем оружия для противовоздушной обороны. Это единственный в мире поставщик технологий управления огнем, автоматических пушек, интегрированных пусковых установок управляемых ракет и боеприпасов Ahead airburst.