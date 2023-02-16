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Немецкий завод получил большой заказ на боеприпасы для зениток Gepard

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Германия, Четверг 16 февраля 2023 19:51
Немецкий завод получил большой заказ на боеприпасы для зениток Gepard Фото: немецкий завод получил заказы на боеприпасы для Gepard (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Министерство обороны Германии поручило германскому заводу поставить 300 тысяч патронов для зениток Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Rheinmetall.

"Министерство обороны Германии от имени Украины поручило Rheinmetall поставить 300 тыс. патронов калибра 35 мм для зенитного танка Gepard, сейчас находящегося на вооружении украинских военных. Стоимость заказа составляет трехзначное число миллионов евро", - сообщили в компании.

На заводе в Унтерлюсе компания Rheinmetall создает дополнительные мощности по производству боеприпасов среднего калибра. В фирме заявили, что они должны заработать летом 2023 года. Строя эту новую производственную линию, Rheinmetall реагирует на резкое повышение глобального спроса.

Rheinmetall является одним из ведущих мировых производителей передовых систем оружия для противовоздушной обороны. Это единственный в мире поставщик технологий управления огнем, автоматических пушек, интегрированных пусковых установок управляемых ракет и боеприпасов Ahead airburst.

Среди самых совершенных систем противовоздушной обороны наземного базирования - Skyranger 30, установленный на многоцелевой бронированной колесной транспортной машине Boxer.

Напомним, обещанные Германией танки и бронетранспортеры должны прибыть в Украину уже в марте 2023 года.

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